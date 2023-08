(Di sabato 5 agosto 2023)è lontana anni luce dalla forma fisica che nel 2022 gli permise di conquistare la medaglia di bronzo aidi Eugene. L’azzurra non riesce davvero a decollare nel corso di questa annata agonistica e l’ultima gara prima della rassegna iridata di Budapest ha confermato un trend purtroppo poco esaltante. A Heilbronn (), in un evento in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto, la vicentina ha superato 1.83 metri e poi ha commesso tre errori alla successiva quota di 1.86. La nostra portacolori si è fermata al quinto posto nella gara vinta dall’australiana Eleanor Patterson, Campionessa del Mondo capace di valicare 1.95 metri al pari della slovena Lia Apostolovski. Ricordiamo cheera reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani di ...

...e giovanissimi atleti che hanno approfittato del rapporto scuola - lavoro per iniziare la loro esperienza come tecnici comeVergaro , forte ostacolista proveniente dalla Finass, da ......Bargagli e giovanissimi atleti che hanno approfittato del rapporto scuola - lavoro per iniziare la loro esperienza come tecnici comeVergaro, forte ostacolista proveniente dalla Finass,...Insieme a Tamberi, ma 24 ore prima, ancheVallortigara rappresenterà l'Italia nella rassegna tedesca. Reduce dal titolo italiano a Molfetta con la misura non particolarmente esaltante di 1,87, ...

Atletica, Elena Vallortigara non ingrana: misure basse in Germania, ai Mondiali con tanti dubbi OA Sport

Alla vigilia dell’ultima gara pre-Mondiale di Gianmarco Tamberi (domenica, ore 14, annunciato anche il coreano Woo Sang-hyeok) il sabato di Heilbronn è stato dedicato alla sfida femminile. Nell’evento ...NewTuscia – VITERBO – Si è conclusa a luglio la prima parte della stagione agonistica estiva 2023 e il presidente della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca traccia un profilo più ...