Athletic | l’appuntamento dell’Athletic contro lo United è un test per gli attaccanti

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 agosto 2023) 2023-08-05 13:55:51 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Elchiude questo DDomenica a Dublinoil Manchesteril loro round di amichevoli di preseason. I leoni viaggeranno questo pomeriggio con un volo charter verso la capitale dell’Irlanda e torneranno a Bilbao al termine della partita. Il suo prossimo appuntamento sarà in campionato il 12 agostoil Real Madrid al San Mams. Lui ultimo duello dell’estate risolvere la questione del 9 per unche ha Martín come capocannoniere in amichevoli (3 gol). L’attaccante navarrese non ha l’età per dividere prima squadra e filiale, quindi Valverde deve decidere se tenerlo, iniziare la stagione in filiale a discapito di salire in prima squadra se necessario o la società lo fa ...