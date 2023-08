Atalanta | Scamacca è atterrato | le visite a Roma | poi subito Bergamo

ROMA - Gianlucasta per diventare un nuovo giocatore dell'. L'attaccante è appena sbarcato a Roma, dove effettuerà le visite mediche a Villa Stuart e successivamente ci sarà la firma sul nuovo ...LO STATO DELLA TRATTATIVA - Intanto, dato che l'è riuscita a beffare l'Inter concludendo positivamente la trattativa per Gianluca, i n casa nerazzurra si sono rialzate le quote che ...L', dopo aver venduto Hojlund allo United , ha trovato il suo nuovo centravanti. Perè un ritorno in Serie A dopo l'avventura sfortunata in Premier League.

Ribaltone Atalanta: con un'offertona soffia Scamacca all'Inter La Gazzetta dello Sport

ROMA-Gianluca Scamacca sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante è appena sbarcato a Roma, dove effettuerà le visite mediche a Villa Stuart e successivamente ci sarà la firma su ...Scamacca ha scelto l’Atalanta, spiazzando l’Inter. Ora i nerazzurri devono nuovamente rivedere i piani di mercato. L’ultima pista porta a Beto. Con l’Udinese si sta ultimando l’affare Samardzic e, dun ...