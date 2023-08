Atalanta ko 4-1 con l’Union Berlino | la cronaca dell’amichevole

(Di sabato 5 agosto 2023) La partita nella capitale tedesca L’è stata sconfitta 4-1 in amichevole controdisputata nella capitale tedesca. In rete nel primo tempo tre volte i padroni di casa, al 9? con Laidouni, al 25? con Behrens e al 28? da Fofana. Al 33? Pasalic riapre la gara. Ma al 6? della ripresa ancora Fofana chiude la sfida. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

