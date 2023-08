Atalanta | è fatta per Scamacca | 30 milioni al West Ham | oggi visite e firme

(Di sabato 5 agosto 2023) Nel giro di poche ore, l’si è regalata un altro colpo in un mercato che sta rifacendo il look all’attacco di Gian Piero Gasperini: dopo Touré e in attesa di De Ketelaere, sempre più vicino, i nerazzurri si sono aggiudicati anche Gianluca. Il classe 1999 arriverà dalHam per una cifra intorno ai 30di euro, bonus compresi, e sarà prevista anche una percentuale sulla futura rivendita che dovrebbe essere del 10%. Il giocatore arriverà dunque a titolo definitivo e già sabato sarà a Milano per svolgere lemediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri nei prossimi anni. La Dea ha dovuto piegare la concorrenza dell’Inter, che sembrava aver messo le mani su, ma l’offerta dell’è stata maggiore e ...

... sabato 19/08/2023 ore 20:45 Roma - Salernitana : domenica 20/08/2023 ore 18:30 Sassuolo -...eccezione per il lunch match delle 12:30 della domenica e il Monday Night del lunedì alle 20:...Punti chiave 09:30, accordo con il West Ham per Scamacca 09:28 Inter, Sommer lunedì in Italia 09:26 Napoli, èper NatanIl sorpasso è firmato. Dopo una trattativa condotta sotto traccia edi rilanci e controrilanci, l'ha alzato l'offerta al West Ham per Gianluca Scamacca arrivando fino a 25+5 milioni di bonus (legati anche ai gol del giocatore) più il 10% sulla futura ...

Scamacca, niente Inter. Fatta con l'Atalanta: le cifre dell'affare Corriere dello Sport

Atalanta, dopo l’addio di Hojlund, la Dea rischia di dire addio a un altro attaccante. Vediamo lo scenario. Per uno Scamacca in entrata, un altro attaccante potrebbe dire addio all’ Atalanta dopo Hojl ...E chi invece stima cifra del genere eccessiva: soldi buttati per uno che l’anno scorso ha fatto quasi peggio di Correa in nerazzurro. C’è poi chi paventa che le pretese del West Ham stiano continuando ...