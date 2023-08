Assunzioni da GPS sostegno 2023 | mini call veloce | docenti inclusi con riserva non possono presentare domanda

(Di sabato 5 agosto 2023) Iconin GPS I fasciae relativo elenco aggiuntivo nonpartecipare allastraordinaria. Ecco chi può, come e quando. L'articolo .

Prendono il via le operazioni di nomina dei docenti da prima fasciaSostegno ed elenchi aggiuntivi: si tratta di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dopo superamento dell'anno di prova e formazione, come previsto dall'articolo 5, commi da 5 a 17, ...... siamo gli unici in Europa), favorire lea tempo indeterminato, le uniche che ... 3) Estendere le procedure delle call veloci da GM, GAE esu posto curriculare e su posto di sostegno. 4) ...L'ANALISI DEL SINDACATO ANIEF Lea tempo determinato che si vogliono attuare sono meno ... con questo sistema sarebbe possibile stabilizzare tanti supplenti (prima GaE, oggi, tranne che ...

Assunzioni da GPS sostegno al via: ecco i posti liberi per REGIONE e PROVINCIA. 623 in Puglia, 4553 in Lombardia [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Assunzioni straordinarie da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24, gli Uffici Scolastici stanno iniziando a pubblicare gli avvisi riguardanti i bollettini contenenti i nominativi di ...(Scuola) Flc Cgil: «Di straordinario c’è il precariato che non viene scalfito da nessun governo». Di Luciana Cimino ...