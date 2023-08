Assisi | si rifiuta di restituire il gatto lasciato in struttura | denunciata la responsabile per appropriazione indebita

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilera ospitato nelladal 2019, da quando la sua proprietaria aveva dovuto lasciare l’Italia per la Svizzera a causa dei problemi di salute della madre e non aveva potuto portarlo con sé, perché ancora non aveva concluso il ciclo vaccinale e non aveva il passaporto veterinario. Poi il covid, i lockdown, e il ritorno posticipato. Fino a quando, qualche mese fa, è tornata ad, in Umbria, per riprendersi l’animale che avevain un centro. Alla sua richiesta però, ladellasi èta di darglielo, rispondendole con un secco «no». È quanto ha raccontato la presunta vittima alla polizia di Perugia, come riferito in una nota dalla questura, che ha poi proceduto alla denuncia a piede libero per ...

Assisi, si rifiuta di restituire il gatto lasciato in struttura: denunciata la ...

