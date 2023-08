Aspettando lo scadere dell’ultimatum | i rischi per l’Europa da un Sahel tutto autoritario

Leggi su formiche

(Di sabato 5 agosto 2023) Il colpo di Stato in Niger, iniziato lo scorso 26 luglio con la detenzione domestica del presidente eletto Bazoum, a differenza di altri recenti golpe nella regione ha innescato una serie di reazioni a catena con conseguenze nazionali, regionali e internazionali. Quindi, per comprendere come il corso degli eventi abbia posto Niamey al centro di numerosi dossier che vanno dalla lotta al terrorismo alla competizione geopolitica regionale e internazionale, bisogna partire dal contesto nazionale. Un insieme di fattori politici ed economici racchiude la spiegazione di come il potere politico sia stato conquistato da un gruppo di militari e del perché la popolazione stia manifestando il proprio sostegno proprio per la giunta golpista. I primi fattori si ritrovano nella debolezza delle giovani istituzioni democratiche del Paese e nelle campagne di disinformazione ad opera di attori russi in ...