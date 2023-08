Ascolti TV | Venerdì 4 agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 agosto 2023) Massimo Ranieri - Sogno e Son Desto Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Sogno e Son Desto ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Professor T è visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago P.D. è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Impiccalo più in alto arriva a .000 spettatori (%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Radiofreccia raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 I Delitti del BarLume ottiene .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Sul Nove Vuoti a perdere interessa .000 spettatori (%). Sul 20 Samson – La vera storia di Sansone è scelto da .000 spettatori (%). Access ...