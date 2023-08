ASCOLTI TV 4 AGOSTO 2023 | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 14% | SOGNO E SON DESTO 13 | 7% | CHICAGO PD 7 | 2% | ESTATE IN DIRETTA 19 | 3%

(Di sabato 5 agosto 2023)TV 4· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina– xUnoMattina– xCamper in Viaggio – xCamper – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xDon Matteo 10 – xDon Matteo 10 – xSei Sorelle – xPres.in– 1312 17.30in– 1592 19.30Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – 2948 19.10e Son– 1660 13.70A Sua Immagine Speciale – 326 8.30 Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xMy Home My Destiny – xUn Altro Domani – xInga Lindstrom – xCaduta Libera...

Glidi Estate in diretta , infatti, sono più che buoni e la puntata di ieri, giovedì 3ha addirittura superato il 20% di share . Nello specifico, stando a quanto riporta il sempre ...... 18, 19e 1° settembre). E anche la Puglia risponde con calore, regalando a Gigi il ... uno come te - ancora insieme' in piazza del Plebiscito a Napoli e i grandiper lo show con ......oppure nella fascia pomeridiana E in quella del mattino e di mezzogiorno Scopriamo tutti i risultati deglitv di ieri 32023 come riportato da davidemaggio.ittv 3...

Ascolti tv giovedì 3 agosto 2023: Noos chiude con 2 mln (15%), Michelle Impossible a 1,4 mln (13%) Tvblog

Nella puntata di Estate in Diretta andata in onda ieri, 4 agosto, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno regalato un divertente siparietto coinvolgendo gli ospiti e il pubblico. La trasmissione, ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 4 agosto 2023 Su Rai 1 è andato in onda Sogno e son desto. Su Rai 2 . Su Rai 3 Impiccalo più in alto. Su Rete 4 Terzo ...