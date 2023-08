Arsenal-Manchester City Community Shield 06 agosto 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 5 agosto 2023) Poiché ilha vinto sia la Premier League 2022-23 che la FA Cup 2022-23 , il suo avversario in questa sfida sarà il club classificatosi al secondo posto in campionato, ossia l’. Gli scontri diretti sono stati la chiave della vittoria dei Citizens lo scorso anno, dopo che i Gunners sono stati a lungo al comando della classifica InfoBetting: Scommesse Sportive e

'Mi ha portato alCity perché ha visto in me un uomo pronto a dare la vita per lui. Quando l'mi ha offerto di guidare la squadra, temevo di non essere pronto per questo. Era metà ...È questo l'obiettivo delCity di Pep Guardiola , che dopo il Triplete completato lo scorso giugno, inaugura la nuova stagione con la Community Shield contro l'di Arteta . I ...La tradizione è tuttavia a favore dell'che ha in bacheca 16 Community Shield, contro i 6 delCity. Il giocatore più atteso è ovviamente Haaland, che sulla lavagna marcatori è ...

Arsenal-Manchester City: numeri, diretta tv e probabili formazioni WilliamHillNews

L'Arsenal starebbe cercando un nuovo portiere: Arteta sarebbe in forte pressing per arrivare a Raya, estremo difensore del Brentford ...Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal, match valido per la finale di Community Shield di scena al Wembley Stadium di Londra ...