Arsenal | Balogun vive già il derby | i complimenti per Musah al Milan e il segnale per l'Inter

LA TRATTATIVADopo un'ottima stagione al Reims , ma di proprietà dell', il club inglese ha aperto proprio alla sua cessione, al costo di 40 milioni euro. L'Inter però vorrebbe ...Il preferito resta Folarin. L'attaccante statunitense di proprietà dell'non rappresenta un punto fermo per Mikel Arteta nonostante una stagione da assoluto protagonista in Francia. ...Ecco per Ausilio è tornato a sondare il terreno per) e Beto (Udinese), qualora dovesse sfumare Scamacca. E non finisce qui per la Dea che sogna sempre più in grande e vuole chiudere ...

Inter, riecco Balogun: nuovi contatti con l'Arsenal, che apre - Sportmediaset Sport Mediaset

"Congratulazioni fratello" ha scritto Balogun in una storia nella quale ha repostato un reels pubblicato dal club rossonero. Segue l'amico e spera di sfidarlo nel prossimo derby di inizio settembre. L ...Archiviato il caso Scamacca , ora l' Inter ha fretta di trovare l’attaccante, in quanto mancano solamente un paio di settimane all'inizio del campionato. Il club quindi vorrebbe velocizzare le trattat ...