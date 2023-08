Arsenal | Arteta | 'Ho pensato di lasciare il club quest'estate Guardiola? Mi voleva prendere a calci'

Ricordiamo che l', la stagione scorsa, ha reso durissima la vita a Guardiola, che l'ha spuntata con un finale straordinario. Ma la squadra dicon un mercato importante ha già lanciato ...Il Manchester City di Pep Guardiola, detentore di Premier League e FA Cup, sfida l'dell'allievo Mikel, protagonista lo scorso anno di un'entusiasmante battaglia per il titolo fino alle ...Mikelha deciso di mettersi in gioco come primo allenatore, dopo essere stato per diverso tempo il ... Quando l'mi ha offerto di guidare la squadra, temevo di non essere pronto per questo.

Arsenal, Arteta: "Ecco come abbiamo convinto Rice a scegliere noi e non il Man City" Voce Giallo Rossa

La nuova stagione riparte con una grande classica del calcio inglese. Domenica i campioni in carica del City sfideranno l'Arsenal nella finale di Community Shield. I ragazzi di ...Contatto tra Juventus e Arsenal per un calciatore bianconero. L'offerta è di quelle importanti e difficili da rifiutare ...