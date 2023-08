Arriva il maltempo | disagi nel Sannio | a Vitulano un albero tranciato da un fulmine

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’hanno attesa in tanti. Dopo un lungo periodo di caldo e siccità, serviva una tregua per spezzare l’afa e la calura dell’ultimo interminabile periodo. Ma ieri, nel, la mutazione è stata netta ma attesa e preannunciata dagli esperti di meteorologia, tanto da attivare una allerta a livello regionale. Nella tarda serata di ieri la provincia di Benevento è stata interessata da un forte temporale, corroborato da lampi e tuoni. Con i relativi danni, come a(foto) dove unha squarciato unin pieno centro. Alberi caduti anche a Telese Terme e Bonea, ma nel complesso nessuna situazione di gravi pericolo. Diversi i, tante le serate all’aperto interrotte e diversi i concerti annullati o rinviati per. L'articolo ...