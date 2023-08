Arrestato lo zio di Kata | la bimba scomparsa a Firenze 

Lomaterno di Kata è l'ultimo ad avere visto la bambina prima della scomparsa secondo le ricostruzioni disponibili finora sulla vicenda del rapimento. Gli arresti riguardano il cosiddetto 'racket ...... quattro cittadini peruviani, tra cui lomaterno di Kata , tutti finiti in carcere con accuse di tentato omicidio, lesioni gravi, estorsione, tentata estorsione e rapina. RapimentoFiniscono in manette quattro persone, tra cui lomaterno della bambina. L'operazione è condotta dalla squadra mobile fiorentina con l'ausilio di reparti dei carabinieri. L'inchiesta, in ...

Caso Kata, arrestato lo zio della bimba scomparsa a Firenze | Perquisiti anche i genitori TGCOM

Svolta nel rapimento della piccola Kata, la bimba di 5 scomparsa dall'ex hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. Lo zio materno della piccola e altri tre cittadini peruviani sono stati arrestati.(askanews) - Eseguite quattro misure cautelari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di soggetti di nazionalita ...