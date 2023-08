Arnaldi-Kovacevic oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Toronto 2023

(Di sabato 5 agosto 2023) Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteoe Aleksandar, valevole per il primo turno delledeldi. Reduce dalla semifinale sulla terra rossa di Umago, il tennista azzurro torna in campo sul cemento canadese a caccia del pass per il tabellone principale. Impegno non semplice per Matteo, che affronta un avversario con grande esperienza sul cemento e reduce dai quarti di finale a Los Cabos, arrivati dopo una prestigiosa vittoria ai danni di Norrie. Tra i due non ci sono precedenti e i bookmakers non si sbilanciano in merito a un possibile favorito. I due giocatori scenderanno in campo, sabato 5 agosto, come terzo match dalle ore 18:00 sul Court 3 (al termine di Giron-Chappell). Non è prevista produzione e ...

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 TORONTO (1) Vukic vs (WC) Martin (WC) Draxl vs (8) Schwartzman (2) Arnaldi vs Kovacevic Ivashka vs (11) Watanuki (3) Giron vs Chappell Mukund vs (10) Albot (4) O'Connell vs (9) Muller

However, his recent loss to Aleksandar Kovacevic at the Wimbledon qualification round may have dented his confidence. On the other hand, Matteo Arnaldi, ranked 76th, has a stronger record on clay with ...