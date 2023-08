Arabia Champions Cup | Milinkovic-Savic in gol Benzema sbaglia un rigore

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Al Hilal si qualifica per la semifinale della Arab ClubCup. E lo fa grazie alla vittoria per 3-1 nel match contro l’Al Ittihad die Kantè. Tra i protagonisti c’è l’ex laziale Sergej, autore del provvisorio vantaggio. Il raddoppio porta la firma di Al Dawsari sumentre nella ripresa Romarinho accorcia le distanze per l’Al Ittihad. L’ex Barcellona e Zenit, Malcom firma il tris, mentre Karimsucolpisce il palo e manca la chance per riaprire il match. L’Al Hilal in semifinale sfiderà una fra Al Shabab e Al Wahada. Domani toccherà all’Al Nassr di Ronaldo e Brozovic che sfiderà il Raja Casablanca con in palio il pass per la semifinale con l’Al Shorta. SportFace.

... numericamente, nelle listee campionato che al momento lo vedrebbero escluso. FRA COLOMBO E UN ALTRO COLPO - L'Saudita non lo convince e per Origi resta viva soltanto l'ipotesi ...Ferragosto è dietro l'angolo e poi sarà campionato. L'Saudita ha attirato nel deserto le stelle per iniziare a costruire l'Nba del pallone sulla ...di primavera tra campionato e. Ha ......jlund, ormai la società bergamasca non la ferma più nessuno: vuole tornare ine oggi ... verso il Monza il primo, verso l'il secondo.

Saudi Pro League, quello che c’è da sapere sul campionato arabo Corriere dello Sport

Chiusura immediata per lo scambio in Serie A: il giovane centrocampista vuole giocare in Champions, colpo della big italiana ...Alejandro Camano ha parlato anche di Hakimi, altro suo assistito, dopo l’incontro avuto con l’Inter in sede “Abbiamo parlato con l’Inter, è una situazione particolare di mercato. Lautaro nello specifi ...