Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Elisa Diventa Alleata Di Donna Dolores!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 5 agosto 2023)Seisi avvicina aDolores per avere successo nella società madrilena e laaccetta. La Loygorri però vuole qualcosa in cambio… Seiprosegue e, nel corso delle, i telespettatori assisteranno ad una pericolosa alleanza traDolores.sarà pronta a tutto per entrare nell’alta società di Madrid e deciderà di farsi aiutare dalla Loygorri, la quale però ovviamente vorrà qualcosa in cambio. Ecco che cosa sta per succedere.Seie ...