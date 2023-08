Anna Netrebko | licenziata per guerra | fa causa al Metropolitan di New York

, la miglior soprano russa, licenziata "per guerra" fa causa al Metropolitan Opera di New York. 'Abbandonata' dopo l'invasione ...Il rifiuto di esibirsi alla Scala A dare la notizia è l'emittente britannica Bbc .era stata criticata per le sue posizioni a favore del presidente russo, Vladimir Putin. La soprano, tra le più amate al mondo, nei primi giorni della guerra in Ucraina è divenuta ancora ...La cantante lirica russo - austriacaha citato in giudizio il Metropolitan Opera di New York, da cui è stata allontanata in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, chiedendo 360.000 dollari di danni al teatro e al suo ...

Anna Netrebko, ecco chi è la soprano russo-austriaca licenziata dal Metropolitan Opera QUOTIDIANO NAZIONALE

La cantante lirica, tra le più apprezzate al mondo, era stata allontanata dal teatro dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ...Anna Netrebko, cantante lirica russo-austriaca, ha citato in giudizio il Metropolitan Opera di New York, dal quale è stata allontanata in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, chiedendo 360.000 do ...