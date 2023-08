Anguissa fuori per tre settimane | salterà le prime due di campionato CorSport

(Di sabato 5 agosto 2023)dai giochi per tre. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista del Napoliledue partite delche inizierà il 19 agosto. Ieri gli è stata diagnosticata una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista del Napoliil debutto con il Frosinone e la seconda dicon il Sassuolo. Presumibilmente, se tutto andrà bene,tornerà in campo alla terza giornata, quando il Napoli sarà impegnato con la Lazio allo stadio digrotta intitolato a Diego Armando Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “A volte va così, sarà un caso oppure il destino, o vai a capire cosa stia capitando a Castel di Sangro, ma ...

Discorso a pare per Osimhen , già al terzo giornoper l' affaticamento all'adduttore , e per, che oggi è stato costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare . Senza ...non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, ... un Napoli senza la propria anima: peròdal tridente questa squadra non sa starci o, magari ...Il Napoli oggi ci pensa seriamente perché la certezza è che a gennaio perderàper un mese ...non gli piacciono e potrebbe anche decidere di lasciarli in un ruolo marginale o addirittura...

Anguissa fuori per tre settimane: salterà le prime due di campionato ... IlNapolista

Si allunga la lista degli indisponibili in casa Napoli. Zambo Anguissa non ha infatti partecipato all'allenamento di venerdì nel ritiro di Castel di Sangro per una… Leggi ...IL MENU DI NM IL MENU DI NM IL MENU DI NM M' 'O VVECO IO TUTTI I SERVIZI DI NM SHOW NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 8: ecco Meluso e lo staff… Leggi ...