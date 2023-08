Anche Prada lancia la sua linea di bellezza

(Di sabato 5 agosto 2023)Rethinks color:la sua nuovadiche include prodotti di make-up e cura della pelle. Una sorpresa tutta estiva arriva da, una delle ultime maison di alta moda ad aver deciso dire un suo marchio dicomposto da prodotti di make-up e skincare. L’annuncio è arrivato inaspettatamentetramite social e a pochi giorni di distanza dal lancio effettivo sul mercato. Una vera e propria bomba estiva per gli appassionati di, desiderosi di scoprire tutte le novità proposte dalla maison italiana. Crediti:/Instagram – VelvetMagQualcuno potrebbe chiedersi: manon era già presente nel campo beauty? ...

... chequest'anno prevede un interessante concorso gastronomico, giunto alla quinta edizione, ...Rosso dedicata a Castelvittorio con l'attore chef Stefano Bicocchi in arte Vito e la chef Terryse non è propriamente un debutto (aveva una sua collezione skincare dismessa circa 20 anni fa), il lancio è un grande passo: dal mondo delle fragranze, il marchio di moda guidato da ...Grazie alla collaborazione con l'azienda leader del settore, EssilorLuxottica (che producegli Oakley e rappresenta svariati marchi di lusso quali Burberry,, Swarovski e Tiffany & Co.), ...

Rischi e successi di un business in crescita: le case di moda che puntano sul beauty la Repubblica

Prada è solo l'ultima casa di moda a lanciare prodotti skincare e make-up, entrando in un mercato tanto affollato quanto vantaggioso (14 miliardi ...Una spedizione National Geographic e un documentario divulgato da Prada gettano nuova luce sulle praterie delle isole Egadi che assorbono CO2 ...