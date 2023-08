Anche in Spagna come nel resto d’Europa vince la frammentazione politica

(Di sabato 5 agosto 2023) Fino a poco più di dieci anni fa sarebbe stato impensabile vedere inben due partiti andare in doppia cifra, oltre a Popolari e Socialisti. Oggi, invece, molti sono stupiti che uno di questi due, la destra di Vox, si sia fermato appena al 12%, esattamente quanto Sumar, il cui risultato per quanto accolto positivamente è comunque al di sotto di molti risultati raggiunti negli anni passati da Podemos, oggi parte di questo nuovo cartello elettorale. Questa maggiordel voto è perfettamente in linea col panorama politico europeo in cui i partiti tradizionali tendono a perdere il ruolo di trascinatori di un sistema tendente al bipolarismo muscolare, pian piano indebolitosi in favore di partiti e movimenti nuovi o un tempo marginali. Alle ultime elezioni, tuttavia, nonostante il panorama sia ben più frammentario del passato, nel voto ...

Fino a poco più di dieci anni fa sarebbe stato impensabile vedere in Spagna ben due partiti andare in doppia cifra ... ma con maggiori possibilità di ottenere una sorprendente maggioranza grazie anche ...Anche il Pp mantiene un buon radicamento nelle fasce popolari, specie nelle aree interne ma è anche il partito del consenso tra i ricchi, come dimostrano i risultati a Madrid, Bilbao, ecc. La sinistra ...