Amichevoli estive | Bologna senza Arnautovic ko 1-0 con l’Az Alkmaar

(Di sabato 5 agosto 2023) Sconfitta la squadra di Thiago Motta Ildi Thiago Motta esce sconfitto di misura 1-0 all’Afas Stadium contro i padroni di casa del. A decidere la sfida un gol di Poku al 48?. I rossoblu sono scesi in campo privi di Marko, out per affaticamento al flessore sinistro. L’attaccante, inseguito dalla Roma, si è accomodato in tribuna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Amichevoli Estive 2023 su Sky, NOW e DAZN: le partite in diretta del 5 e 6 Agosto Digital-Sat News

