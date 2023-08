Amichevole 2023 | Fiorentina ko col Newcastle | in gol Almiron e Isak

(Di sabato 5 agosto 2023) Lasi arrende per 2-0 alnel primo impegno della ‘Sela Cup’. Al St James’ Park, i viola cedono ai padroni di casa, a segno una volta per tempo con. Italiano sceglie Cabral come punta, supportato alle spalle da Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. La miglior condizione atletica delappare evidente sin dalle prime battute, soprattutto grazie a un Gordon particolarmente ispirato ma poco concreto sottoporta, con un palo colpito al 25?. La viola non rinuncia al proprio credo e prova ad alzare i giri nella metà campo avversaria, ma viene costantemente punita in contropiede dalla velocità della squadra inglese. Il vantaggio delarriva così al 38?, sulla palla persa da Dodò e la transizione guidata da, assist per ...

La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo al St. James' Park per un test importante contro il Newcastle di Howe . Si tratta della prima nel corso della Sela Cup, torneo con protagonisti anche Nizza e Villarreal.

