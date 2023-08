Amalfi | Carta Solidale per acquisti di beni di prima necessità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ in distribuzione adla “perdidi”: il Fondo istituito dallo Stato con la Legge di Bilancio 2023 per chi è in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro. Sono 140 i beneficiari residenti nel Comune di, selezionati direttamente dall’INPS sulla base dei requisiti e dei criteri di priorità stabiliti dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023, posseduti alla data di pubblicazione (12.05.2023). «L’elenco dei beneficiari è stato comunicato dall’INPS alle Amministrazioni comunali, che hanno solo il compito di accertarne l’identità – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano. I nuclei ...