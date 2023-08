Almanacco del 05-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)del giorno siamo arrivati a venerdì 4 agosto Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio e noi siamo pronti anche oggi per questa nuova mattinata in questo venerdì 4 agosto Roger è qui dobbiamo accendere un po’ il motore è che siamo arrivati a questo fine settimana è denso di appuntamenti e allora noi velocemente andiamo a vedere oggi che cosa la giornata riserva per noi siamo tutti pronti per partire vero Ci siamo ci siete anche voi avete avete avete mandato i vostri messaggi e allora pronti per il nostroCosa si fa per prendere tempo vero quando siamo al fine settimana e siamo già Come si dice con con lo sguardo altrove Oggi è San Giovanni Maria Vianney è il nome Giovanni che deriva deriva dall’ebraico vuol dire dono di Dio questo in antichità veniva dato ai bambini lungamente atteso il proverbio si dice calura che ...