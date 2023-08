Alluvioni in Slovenia | le impressionanti immagini aeree

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Il primo ministro sloveno Robert Golob ha dichiarato venerdì che le inondazioni "catastrofiche" nel Paese potrebbero essere le peggiori mai subite da quando laha ottenuto l'indipendenza tre decenni fa. Le piogge torrenziali hanno sommerso ampie zone del nord, del nord-ovest e del centro. Golob ha invitato gli sloveni a rimanere in casa per non aumentare la pressione sugli operatori dell'emergenza. L'agenzia ambientale del Paese ha innalzato l'allerta meteo al livello più alto dopo che in 24 ore è caduta la quantità di pioggia di un mese. Ledelle zone allagate sono