Allerta Kiev | minaccia militare in 6 porti russi Vilnius chiude due valichi con Bielorussia

(Di sabato 5 agosto 2023) Nella notte danni e feriti su una petroliera russa attaccata da droni marini vicino al ponte di Crimea, chiuso e poi riaperto al traffico. Ieri colpita un’altra nave di Mosca nel Mar Nero. Esplosioni sulla città di confine russa Kursk. Oggi e domani a Gedda in Arabia Saudita il vertice sui negoziati per l’Ucraina, presente anche la Cina. L’oppositore russo Navalny è stato condannato a 19 anni, in un processo giudicato “politico” dall’Occidente. Domani scade l’ultimatum dell’Ecowas ai golpisti del Niger