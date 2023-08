Allarme diossina a Palermo dopo l' incendio in discarica | valori 35 volte oltre il limite

È di 35 volte superiore ai valori massimi consentiti la presenza dinell'aria in alcune zone di Palermo, dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella ... scatta l'. Adesso, quello ...Le rilevazioni dell'Arpa Sicilia In una seconda zona di Palermo interessata dall', in via Costantino, alla periferia nord occidentale della città, il valore è invece pressoché nella ...Arpa: "Sostanza nell'aria 35 volte oltre la norma" E 'a Palermo , dove l'Arpa Sicilia ha rilevato una presenza della sostanza tossica, sviluppata dopo gli incendi dei giorni scorsi, che supera di 35 volte i dati nella norma. Ecco quanto ...

Allarme diossina a Palermo, dato 35 volte oltre la norma - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La durata del campionamento è stata di 48 ore. Le rilevazioni dell'Arpa Sicilia In una seconda zona di Palermo interessata dall'allarme diossina, in via Costantino, alla periferia nord occidentale ...La durata del campionamento è stata di 48 ore. In una seconda zona di Palermo interessata dall'allarme diossina, in via Costantino, alla periferia nord occidentale della città, il valore è invece ...