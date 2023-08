“Allarme da Castel Di Sangro” | le parole in diretta fanno preoccupare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 agosto 2023) Seconda settimana di ritiro per il Napoli in quel diDi, che in queste settimane si sta preparando per l’esordio in campionato contro il Frosinone, in programma per il 19 agosto. Giorno nove di ritiro per il Napoli aDi, dove la formazione di Rudi Garcia sta effettuando l’ultima parte della preparazione atletica in vista del primo impegno ufficiale. Ad affrontare la squadra campione d’Italia in quest’ultimo sarà il Frosinone: impegno, sulla carta, abbordabile, ma è chiaro che le prime uscite stagionali creano sempre apprensione. Ain maniera concreta iin questi giorni, però, sono i numerosi problemi fisici accusati in questa fase della preparazione dalla squadra azzurra. A parlarne è stato il collega Carlo Alvino, che ai microfoni di ...