Alex Marquez vince la Sprint Race a Silverstone | Bezzecchi 2°

(Di sabato 5 agosto 2023)(GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo, in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto ladel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP con il tempo di 21'52?317. Secondo posto sul circuito diper l'italiano e poleman Marco(+0?366) con la Ducati del team Mooney VR46, terza l'Aprilia dell'altro iberico Maverick Vinales (+3?374). Quarto e sesto posto per le due Ducati Prima Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, separate dall'altra Aprilia di Aleix Espargarò, quindi un tris di Ktm con le moto ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, in mezzo quella di Augusto Fernandez del team Tech3. A chiudere la top ten il portoghese Miguel Oliveira. Undicesimo Luca Marini, solo 14esimo il campione del mondo e leader della ...

La MotoGP è tornata in pista dopo una lunga pausa estiva e la classifica, dopo la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, è già cambiata. La gara è stata vinta da, seguito da Bezzecchi e Vinales. Zero punti invece per il leader Bagnaia, che ora vede nel connazionale Bezzecchi una reale minaccia. Questa la classifica generale dei piloti: Pecco ...vince a sorpresa la Sprint di Silverstone, nono appuntamento del mondiale di MotoGp. Gara veloce, condizionata dalla pista umida. Il pilota del team Gresini ha preceduto sul podio ...16.50 MotoGp,vince Sprint race Lo spagnoloha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, valida per il Mondiale della MotoGp, a Silverstone. Il pilota della Ducati del Team ...

Sprint a Silverstone, Alex Marquez imprendibile. Bezzecchi e Vinales sul podio La Gazzetta dello Sport

SILVERSTONE - Secondo posto nella sprint race del Gran Premio di Silverstone 2023 per Marco Bezzecchi che, nonostante la pole position conquistata in mattinata, viene battuto sul filo di lana da Alex ...SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Alex Marquez, in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto la Sprint Race del Gran ...