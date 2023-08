Alessandro Sallusti racconta “La versione di Giorgia” | ecco quando esce il libro-intervista con Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Si intitola Ladiilrealizzato dacon il premier, che uscirà per Rizzoli il 12 settembre ed è nato quasi per caso. Poche settimane dopo l’incarico alla guida del governo, durante un veloce scambio di auguri con il premier, infatti, il direttore di Libero si lasciò scappare una battuta: “Peccato che un presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere unperre i suoi progetti”. “E perché non può farlo?”, rispose. Com’è nato “Ladi”: ildiconA ...