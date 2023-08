(Di sabato 5 agosto 2023) È fuori dai piani del, ma laè estremamenteta: cosa faranno Stefano Pioli e Gerry Cardinale? Ilè senza dubbio una delle squadre più attive sul mercato. Il nuovo corso inaugurato da Gerry Cardinale dopo il divorzio con Paolo Maldini e Frederic Massara sta iniziando ad essere applicato. Dopo un mercato, quello dello scorso anno, che ha portato poche note liete, i rossoneri sperano che dagli acquisti di questa stagione possano arrivare delle situazioni migliori. Tornando però al mercato dello scorso anno, questo lascia in eredità alcune pesanti situazioni di esubero. La prima, quella che all’apparenza sembrava piùta, ossia la situazione di Charles De Ketelaere sembra poter essere risolta. Il belga infatti è vicino al trasferimento in prestito oneroso con diritto ...

...del club turco (secondo Calciomercato.com c'è persino un accordo economico tra le parti) che gli offrirebbe un ingaggio triplicato rispetto al milione di euro o poco più che percepisce al. Nei ...il caso Giambruno per Meloni Il 'caso Giambruno' monta. Il compagno di Giorgia Meloni è ... Alessandro, di Radio24, segnala ad esempio, che la moglie di Enrico Letta smise di scrivere di ...Maanche il caso sulla tassa di successione , che quando ancora in vita era stata ... Per quel che riguarda i figli dell'ex presidente delè prevista l'applicazione di un'aliquota del 4% , ...

Al Milan scoppia il caso: la cessione si complica Rompipallone

Inter nuovo stadio: i nerazzurri ora mettono il piede sull’acceleratore dopo l’ultimo accordo. Dove sarà e cosa succede adesso. L’Inter è in una fase decisiva della sua preparazione estiva… Leggi ...Quando Andrea Giambruno era di sinistra... L’anno scorso, subito dopo la vittoria del Cdx disse: “Non sono di sinistra: era una battuta” ...