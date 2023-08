Agricoltura sostenibile | Soluzioni contro i cambiamenti climatici

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 5 agosto 2023): Innovazione e resilienza per affrontare ie garantire la sicurezza alimentare globale Irappresentano una delle sfide più significative del nostro tempo, e l’è uno dei settori maggiormente colpiti da questi fenomeni. L’aumento delle temperature, i fenomeni meteorologici estremi e la scarsità di risorse idriche stanno minacciando la sicurezza alimentare a livello globale. Tuttavia, l’offreinnovative per affrontare questi problemi. Tecnologie come l’di precisione, l’uso di droni e sensori per monitorare i campi, e l’applicazione di sistemi di irrigazione efficienti ...