Agenzia delle Entrate | 4500 posti di lavoro | nuova data per la domanda

Leggi su quifinanza

(Di sabato 5 agosto 2023) Novità per quanto riguarda il concorso per le assunzioni nell’. Cambia infatti laultima entro la quale poter presentare la propria candidatura. Ididisponibili sono ben 3.970 per quanto riguarda i funzionati per attività tributaria. Spazio poi per 530 nuovi assunti nel ruolo di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare. Concorso: proroga Si tratta di una mini proroga, quella concessa per quanto riguarda il concorso per le nuove assunzioni nell’. Il Fisco apre le porte, alla ricerca di nuovi funzionari in grado di garantire un cambio generazionale. Come detto, sono due i gruppi cui i ...