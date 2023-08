ADL lo aveva anticipato | oggi arriva l’ufficialità | “Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2028 | le cifre”

(Di sabato 5 agosto 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, loannunciato in anteprima durante la presentazione della squadra a Dimaro.del rinnovo del capitanoDial: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatoreDial 30 giugno“. L'articolo

Il clubtutto il tempo per scegliere il sostituto di Kim, invece si è mostrato confuso sondando più di dieci profili.non può gestire tutto. Garcia sta zitto, ma così rischia Il Napoli indeciso e ...Troppi al momento ma se i Blues limiteranno le richieste a 25 - 28, colui chedetto 'mai alla ... anziché i 200 richiesti da: E mentre l'Inter faceva a la sua bella figura in campo contro il ...Raspadori ha prolungato il suo contratto cheuna lunga scadenza, fissata al 2027. Ora passa ... C'è poco tempo per completare l'operazione in uscita evuole vendere il messicano a non meno di ...

Cds rivela: "Koopmeiners, ADL ha ottenuto un diritto di precedenza: i dettagli" Tutto Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo aveva annunciato in anteprima durante la presentazione della squadra a Dimaro. Oggi, arriva l’ufficialità del rinnovo del capitano Giovanni Di ...In ogni mercato, la SSC Napoli, va sempre dritta per la sua strada. Molti sono, infatti, i calciatori che hanno rifiutato la piazza azzurra, chi per ...