Addio Idris | lo juventino che piaceva ai tifosi napoletani

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCi ha lasciatoSanneh. Ha fatto irruzione nelle case degli italiani ai tempi di ‘Quelli che il calcio‘ e non è uscito più. Simpatico, coinvolgente,. Una passione per la Signora che ha sostenuto sempre con tanto trasporto ma riuscendo a mostrarsi simpatico aidi altre squadre. E’ stato soprattutto questo il suo grande pregio, la fratellanza nonostante le diverse vedute. Protagonista in tv anche sulle emittenti locali napoletane, si prestava allo sfottò e contrattaccava. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. “Caro, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai ...