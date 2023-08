Addio al presidente della Saclà | Lorenzo Ercole Carosello portò il suo marchio nelle case degli italiani video

(Di sabato 5 agosto 2023) E’ morto a 84 anni. Figlio del fondatore, Secondo, aveva reso ilastigiano delle conserve famoso in tutto il Mondo.Nnegli anni Sessanta, assieme al padre, ne aveva guidato l’espansione anche grazie alla pubblicità. Famoso lo spot sucon lo slogan “Olivoli’ Olivola’, oliva’!” rimasto nella testa di generazioni di. Lo spotfirmato da Maurizio Nichetti Quello dedicato allaera unospot più divertenti ditra gli anni 70 e 80. “Capperi, che olive”. Come ricorda Marco Melegaro, nel suo libro dedicato alla storia di ...

... co - portavoce di Europa Verde e deputato di Avs " Non più tardi di un mese e mezzo fa, su mia specifica richiesta, ildella società Ponte sullo Stretto di Messina, Pietro Ciucci - al ...Prevale la linea dura, la linea del divorzio e dell'. Queste sarebbero le linee guida del PSG per cercare di risolvere il caso Kylian Mbappè che, ... Nasser Al Khelaifi,del Paris Saint ...L'ex portiere, campione del Mondo nel 2006 in Germania, ha detto di sì aldella Federcalcio, Gabriele Gravina. Leggi Anche Gigi Buffon si ritira,al calcio a 45 anni per il portiere ...

Addio al presidente di Saclà, è scomparso Lorenzo Ercole Il Sole 24 ORE

“Oggi ci ha lasciato il professore Carlo Rocco Ferrari, architetto ed urbanista, tra i più stretti collaboratori di Ludovico Quaroni. Con lui ha scritto il Piano Urbanistico di Bari. A Ferrari dobbiam ...(Leggi qui: La biga alata non vola: addio pure alla ex Michelangelo). Nel pomeriggio il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha inviato una lettera aperta. Indirizzata a tutti i sindaci, alle ...