Addio al Maestro Alessandro Alessandro | il pianista della tv che esordì con Marta Flavi

Leggi su dilei

(Di sabato 5 agosto 2023) Se n’è andato, dopo una lunga malattia, il. Iltelevisione, diventato famoso negli anni Novanta grazie alle sue partecipazioni nei programmi di Maurizio Costanzo e, si è spento dopo aver combattuto per due anni contro un tumore. Lascia la moglie Cristina e i tre gemelli Carlo, Gabriele e Luca. I funerali si terranno a Roma lunedì 7 alle 10.00 nella chiesa di San Gregorio VII, in via San Gregorio VII 6. Articolo in aggiornamento