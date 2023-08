Acquisto disastroso | lo dicono gli astri | Milan | clamorosa profezia dell' avvocato Cantamessa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Il prossimo 24 febbraio, Leandrofesteggerà i primi 40 anni al. È infatti lo storicodel Diavolo. E per la ricorrenza si concede a una interessante intervista al Corrierea Sera, in cui ripercorre tutta la sua parabola in rossonero, spiegando anche da dove nasca la sua passione per la squadra. Fu lei ad accogliere Silvio Berlusconi quando acquistò il?, gli chiede il quotidiano di via Solferino. "Accogliere è una parola grossa. Nel giorno del passaggio di consegne andai in sede in via Turati, assolutamente per caso. Trovai Berlusconi con Adriano Galliani e Giancarlo Foscale. Lei chi è?, mi chiese. Mi presentai e in maniera fulminea mi domandò: Èista? Allora Foscale, le faccia subito un contratto di consulenza", ricorda quel pirotecnico primo ...