Acerra | Arrestato per spaccio un 39enne

(Di sabato 5 agosto 2023)perdi droganoto alle forze dell'ordine, sottoposto ai domiciliari I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna hannoper detenzione di droga a fini diM.F.,digià noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione i militari gli hanno trovato addosso 17 dosi di cocaina, 23 di crack e 7 stecchette di hashish. In tasca anche 411 euro, denaro ritenuto provento illecito.F. è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.