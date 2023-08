Abilitazione alla professione di avvocato | via al bando per l’esame di Stato

(Di sabato 5 agosto 2023) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto ministeriale 2 agosto 2023 contenente ildeldiper l’di– sessione 2023.prevede una prova scritta e una prova orale, tornando alle ordinarie modalità di svolgimento antecedenti all’emergenza pandemica. Lo comunica il ministero della Giustizia. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario su temi di diritto sostanziale e processuale, basato su un quesito proposto nella materia scelta dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La prova orale si svolge in tre fasi: la prima avente ad oggetto la discussione su una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di ...

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto ministeriale 2 agosto 2023 contenente il bando dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2023.