Abatantuono | «Faccio l’attore perché avevo intuito che se fosse andata bene avrei passato la vita in giro»

(Di sabato 5 agosto 2023) Un Diegoabbastanza inedito quello che racconta al Corriere della Sera le vacanze estive a Vieste, nel Gargano, con la famiglia, quando era ragazzino. Più di 800 chilometri in Statale da Milano («Non facevamo l’autostrada, all’inizionon c’era poicomunque costava e bisognava risparmiare») e campeggio libero in spiaggia. «Ci mettevamo di fianco a un ruscello di acqua dolce freddissima che faceva da frigorifero, mettevamo dentro il burro, le bottiglie d’acqua. Serviva per lavare i piatti, per fare la doccia: era un ruscello multifunzione. Eravamo con altre famiglie, tre o quattro; mettevamo le tende a semicerchio vista mare. Io entravo in acqua all’arrivo e uscivo dal mare solo per dormire. Stavo a bagnomaria per tutto il resto della giornata, poi né mio papà né mia mamma si preoccupavano di darmi ...

«L'idea geniale era sempre una: la partenza di notte che non c'è nessuno e c'è il fresco».