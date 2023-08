A1 | schianto mortale nel giorno da bollino nero | code infernali | Italia nel caos

(Di sabato 5 agosto 2023) Incidentein A1. Poco dopo le ore 3 del mattino, sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna, si registrano 7 km di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima. La causa, un incidente all'altezza del km 214 all'interno della galleria Allocco. A scontrasi un mezzo pesante e un'auto. Una la vittima del tragico incidente. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'. Solo alle 7.30 l'incidente è stato risolto. Intanto si prevede un sabato da, l'unico in tutta l'estate, con quasi venti milioni di automobilisti che percorreranno le autostradene per raggiungere le località di villeggiatura. Molte le ...

A poche ore di distanza dall' incendio in galleria di un Tir, questa volta un incidentesi è verficato in A1. Una persona è morta, poco dopo le ore 03:00, sulla A1 Milano - Napoli ...lo...BOLOGNA " Un incidenteè avvenuto sulla A1 nel territorio bolognese con conseguenti lunghe code. Losi è registrato intorno alle 3 di questa notte all'altezza del km 214 all'interno della galleria Allocco (......del Tet non inflisse una feritaalle forze statunitensi e del Vietnam del Sud, decretandone la sconfitta. E tutto sembrava bloccato in Afghanistan fino a quando tutto è crollato di, ...

Incidente mortale in galleria della A1, code nel Bolognese fra Rioveggio e Sasso Marconi La Repubblica

Un terribile incidente mortale si è verificato sulla A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 all’interno della galleria Allocco, all’altezza del ...Incidente stradale mortale nella notte a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove una Audi A3 ed una Fiat Grande Punto si sono scontrate frontalmente lungo via della Stazione, nel tratto ...