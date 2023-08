A settembre BMW presenterà un prototipo “quasi di serie” dell’auto elettrica che darà forma al suo futuro.

(Di sabato 5 agosto 2023) L’imminente Salonemobile di Monaco di Baviera, all’inizio di, è stato il palcoscenico scelto da BMW per svelare il concept Vision Neue Klasse, unpronto per la produzione che servirà da preludio alla prossima generazione di auto elettriche della casa tedesca. L’amministratore delegato Oliver Zipse ha confermato che il veicolo sarà su

I motori LaiX2 dovrebbe riprendere la meccanica della iX1, con la doppia versione disponibile: ... ma il prossimo Salone di Monaco 2023 , in programma ad inizio, potrebbe essere l'...A questo punto, non resta che attendere notizie più precise sul lancio della nuova iX2 " o meglio, della faniglia X2 " ma il prossimo Salone di Monaco di inizio, dovegioca in casa, ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate ArticoloFoto Spia BerlineVision Neue Klasse, il 2il concept che anticipa le future elettriche 14 03 ...

BMW: la Vision Neue Klasse sarà svelata il 2 settembre - Quattroruote.it Quattroruote

L’imminente Salone dell’Automobile di Monaco di Baviera, all’inizio di settembre, è stato il palcoscenico scelto da BMW per svelare il concept Vision Neue Klasse, un prototipo quasi pronto per la prod ...Oliver Zipse, presidente di BMW AG, ha confermato che il 2 settembre sarà presentato il nuovo BMW Vision Neue Klasse Concept.