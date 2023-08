A proposito di gastronomici | siamo andati a provarne uno a Bucharest

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 agosto 2023) Prendere un volo la mattina e volare aper indagare cosa succede, anche in Est Europa, a livello gastronomico. Nonostante si tratti di una capitale europea con oltre tre milioni di abitanti,ancora in molti a non prendere in considerazione questa città come destinazione turistica. Vuoi perché non brilla di bellezza ordinaria per ogni strada, il socialismo di Nicolae Ceau?escu ha sicuramente lasciato il suo segno e in generale, quando si naviga alla volta di Caucaso e Balcani in quella che viene chiamata Transeuropa, i connotati del viaggio cambiano. Meno musei, meno dimore nobili, meno boutique e pasticcini ma più strade e cemento, il vuoto prevale sul pieno e la vista tende a occupare porzioni più ampie di spazio. L’est Europa, a differenza dell’Asia e del resto del nostro stesso continente è fatto di spazi sovradimensionati, difficili ...