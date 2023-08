A Palermo la diossina nell’aria ha raggiunto livelli molto alti

, 5 ago. Allarme. 35 volte superiore ai valori massimi consentiti la presenza dinellaria in alcune zone di, dopo lincendio che lo scorso 24 luglio ha colpito la discarica di ...In un'altra zona diinteressata dall'allarme, in via Costantino, alla periferia nord occidentale della città, il valore risulta invece pressoché nella norma: 116 per metro cubo. 'I ...🔊 Ascolta l'articolo Rilievi dell'Arpa Sicilia indicano un grave superamento dei valori consentiti A, l'Arpa Sicilia ha rilevato una concentrazione disuperiore di 35 volte rispetto ai dati normali, sviluppata dopo gli incendi dei giorni scorsi. I risultati dei campionamenti indicano ...

Allarme diossina a Palermo dopo l'incendio in discarica: valori 35 volte oltre il limite TGLA7

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...L'aggiornamento dell'Arpa Sicilia sulla qualità dell'aria dopo l'incendio alla discarica di Bellolampo mostrano pericolosi livelli di diossina ...