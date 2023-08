A Francavilla torna il Macondo Festival diretto da Peppe Millanta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 5 agosto 2023) “L’arte di strada ti viene incontro” con ilin una settima edizione, versione “family friendly”. Aal Mare (CH) molti degli appuntamenti proposti sono adatti, infatti, a tutta la famiglia. Il 12 e 13 agosto 2023 a partire dalle ore 19.00 in poi, nel quartiere San Franco, anima storica della cittadina abruzzese, artisti nazionali e internazionali daranno vita a spettacoli coinvolgenti, che trasformeranno il cuore del paese alto dial Mare in una grande festa della musica, delle performance di strada e dell’incontro. Oltre agli spettacoli sotto il cielo, verrà allestita anche l’area street food con specialità regionali e internazionali per entrambi i giorni. Nato da un’idea dello scrittoree Luigi Russo, che ne coordinano la ...