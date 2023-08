A Fermo un fulmine fa cadere piccola porzione campanile chiesa

...anche adove si sono verificati alcuni incidenti stradali e dove una piccola porzione del campanile della chiesa di Sant'Agostino, in largo Valentini, è caduta forse a causa di un: ......Altidona (): un'auto si è ribaltata ed è finita in un fosso, gli occupanti sono stati soccorsi dai pompieri e affidati alle cure dei sanitari. Sempre nel Maceratese, forse a causa di un, ...Oggi ha 58 anni, vive in provincia dima nel 2015 è stata operata per un cancro al seno, a ... Da sei mesi, poi, ho incontrato una ragazza: è scattato il colpo die per la prima volta con ...

Fermo, non è “Ritorno al Futuro”: fulmine colpisce il campanile, calcinacci sull'auto in sosta corriereadriatico.it

Problemi anche a Fermo dove si sono verificati alcuni incidenti stradali e dove una piccola porzione del campanile della chiesa di Sant'Agostino, in largo Valentini, è caduta forse a causa di un ...FERMO - Potrebbe quasi sembrare una secna di "Ritorno al Futuro", ma per qualche minuto il fulmine che ha colpito Fermo ha creato una certa appresnione. Un fulmine è infatti caduto sul campanile della ...