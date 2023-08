5 agosto 1948 | Vittorio Pozzo si dimette da CT VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) Le dimissioni dida CT della Nazionale Italiana Il 5delsi dimise dalla carica di CT della Nazionale Italiana. Grazie a lui gli azzurri vinsero i primi due Mondiali nel 1934 e nel 1938 e l’oro Olimpico del 1936. Rimase sulla panchina dell’Italia per più di 6000 giorni, record poi battuto da Enzo Bearzot. La sua scelta di lasciare il ruolo di tecnico fu in parte forzata dalla federazione che vedeva in lui un uomo del passato e legato ai successi dell’epoca fascista. Nonostante questo rimane l’unico CT dell’Italia ad aver vinto due Mondiali (per ora) e questo è un merito che non va mai dimenticato. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

... liberando 348 prigionieri ebrei Le truppe naziste compiono in Toscana la strage di Castello" ...Croazia " Giorno della vittorie e giorno nazionale del ringraziamento Santi di oggi 5...... sabato 52023 Calcio in tv oggi, sabato 52023 Programma delle partite del 5...00 Hradec Kralove - Ceske Budejovice 18:00 ROMANIA LIGA 1 Botosani - U Craiova17:30 U. Cluj - ...Il 302023, nella Galleria Filippini, Mercato Coperto di Campagna Amica, ex Macello, l'Avis comunale di Verona ha celebrato un suo importante traguardo, con un momento di festa, presenti gli ...

5 agosto 1948, Vittorio Pozzo si dimette da ct. Ha vinto due Mondiali e un'Olimpiade TUTTO mercato WEB

Sarà un girone C da guerre stellari in Promozione, con le padovane a caccia dell'ascesa in Eccellenza. Nel B il Galliera punta dichiaratamente in alto, al pari del San Giorgio in Bosco ...Al primo posto nella serata di mercoledì 2 agosto vince per numero di ascolti il film Tra le onde delle Hawaii sulla Rai, ecco i dati.